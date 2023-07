Wyprzedził stojące auto, przejechał na czerwonym, tuż przed pieszym

O niebezpiecznym zdarzeniu na rondzie "Radosława" opowiedział redakcji Kontaktu 24 pan Ryszard. Kiedy stał autem na światłach, wyprzedził go opel insignia - kierowca zignorował czerwone światło i wjechał na przejście, na które wchodzili przechodnie. - Włos mi się zjeżył na głowie - relacjonował.

Autorem nagrania jest pan Ryszard. - Jechałem od strony ulicy Powązkowskiej, za autobusem. Już on przejechał na późnym żółtym, ale to ogromna masa, ciężko mu było wyhamować. Ja się zatrzymałem już na światłach. Za mną jechała insignia i kierowca nagle wyprzedził mnie lewym pasem i pojechał na czerwonym - opowiadał redakcji Kontaktu 24.

"Włos mi się zjeżył na głowie"

Autor nagrania zaznaczył, że w tym czasie na przejście dla pieszych wchodziły już pierwsze osoby. - Mało co ich nie rozjechał. Najgorzej mieli ci, co z lewej strony weszli na pasy. Gdyby ktoś dał krok dalej, to mogłoby być nieszczęście. Aż włos mi się zjeżył na głowie - relacjonował. - Trzeba tępić takie zachowania. Na drogach wiele widziałem, ale teraz mam wrażenie, że jest coraz gorzej - dodał.