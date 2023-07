Nie chcą nadkładać drogi, na przystanek idą środkiem jezdni

Nowa organizacja ruchu przy przystanku u zbiegu ulic Sobieskiego i Nałęczowskiej nie przypadła do gustu pieszym. Skracają sobie drogę i środkiem jezdni idą do zatoczki autobusowej. Wykonawca zapewnia, że wprowadzone zostaną rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo.

Przy wykopie ustawiony jest znak "zakaz ruchu pieszych", ale wiele osób go ignoruje. - Wielu pieszych wybiera drogę na skróty. Są to zarówno osoby starsze jak i młodsze. Wchodzą z przejścia bezpośrednio na jezdnię. W ten sposób, idąc jezdnią, po około 10 metrach są na przystanku - relacjonował reporter tvnwarszawa.pl, Artur Węgrzynowicz, który był świadkiem ryzykownego zachowania pasażerów.

Więcej oznakowania

O sytuację zapytaliśmy Tramwaje Warszawskie. - Wykonawca szuka rozwiązania. Proszę pamiętać o tym, że bezpieczne dojścia do przystanków zostały wyznaczone. Wiemy, że plac budowy to często niedogodności także dla pieszych, jak na przykład dłuższa droga dojścia do przystanku. Przepraszamy za te utrudnienia - przekazał Maciej Dutkiewicz z Tramwajów Warszawskich.

Jak zapewnił wykonawca - firma Budimex, czasowa organizacja ruchu jest przeprowadzana zgodnie z projektem. - Wyznaczyliśmy odpowiedni tor poruszania się. Trwa przebudowa ciepłociągu - tłumaczyła Diana Zyglewska z Budimex. Jak dodała, podjęte zostały kroki, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. - Dostawimy dodatkowe oznakowanie, ale prawdopodobnie to nie powstrzyma przechodniów. Straż miejska i policja stale patrolują to miejsce, a przechodzenie w miejscu niedozwolonym i niewyznaczonym grozi mandatem - przypomniała Zyglewska.

Jednocześnie zapewniła, że do końca lipca planowane jest przywrócenie dojścia do przystanku dla ruchu pieszego od strony skrzyżowania.

Powstanie 19 kilometrów torów

W minione wakacje rozpoczęła się zapowiadana od lat budowa linii tramwajowej do Wilanowa wraz z odnogą prowadzącą na Sielce (w ciągu ulicy Gagarina). Po wybudowaniu trasy przejazd tramwajem z Miasteczka Wilanów do stacji metra Centrum wyniesie około 25 minut. Według stołecznego ratusza to o wiele krócej, niż pokonanie tej samej trasy samochodem – kierowcy w godzinach szczytu muszą przeznaczać na to nawet 45 minut.