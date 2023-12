Tu bezpieczeństwo ocenili na zero. Będą zmiany na groźnym przejściu

Cztery pasy ruchu dla aut, w tym dwa na torowisku tramwajowym. Przystanek z wysiadaniem na jezdni. Zakręt od wschodniej i zachodniej strony. A obok młodzieżowy dom kultury, duży zespół szkół i jeden z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Zebra na ulicy Stawki między Dziką a Stanisława Dubois to jedno z najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w Warszawie, a z pewnością w Śródmieściu. Szczególnie niebezpiecznie można poczuć się teraz, gdy tak wcześnie robi się ciemno.

Drogowcy mają świadomość, że niezbędne są zmiany. W ich audycie ta zebra została oceniona na zero (w skali od zera do pięciu), co oznacza, że uznano ją za miejsce skrajnie niebezpieczne. Niebawem sytuacja się poprawi.