"Dojechał do mnie, zaczął świecić długimi światłami oraz trąbić". Niebezpieczne manewry kierowcy autobusu

Pierwszą informację oraz nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Jak poinformował czytelnik, zdarzenie zostało zarejestrowane 22 lutego po godzinie 22 na ulicy Szaserów w Warszawie. Na nagraniu widać autobus miejski, którego kierowca wykonuje gwałtowne manewry. Wyjeżdża na przeciwległy pas ruchu, tak jakby chciał wyprzedzić samochód osobowy, a następnie zjeżdża z powrotem na swój pas. "Kierowca dojechał do mnie, zauważyłem go, gdy zaczął świecić długimi światłami oraz trąbić" - przekazał autor nagrania. Na nagraniu nie słychać dźwięków, to zapis tylnej kamery samochodowej.