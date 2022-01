Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, miał 17 lat. Nie żyje Włodzimierz Wiśniewski "Szczerba"

W konspiracji działał już jako nastolatek

"W konspiracji od lipca 1943 roku. Przysięgę składał przed wychowawcami Bursy RGO, a zarazem podchorążymi AK - Szkolenia teoretyczne odbywały się na terenie Bursy. Jako drużynowy prowadził akcje stemplowania afiszy zawierających nazwiska rozstrzelanych przez Niemców zakładników hasłem: 'Przez cierpienie i walkę do wielkiej niepodległej Polski'" - czytamy na stronie muzeum. Do jego pozostałych zadań należało wówczas: roznoszenie listów i przesyłek, rozrzucanie ulotek, kolportaż prasy konspiracyjnej, obserwacja Niemców. Szkolenia terenowe odbył na terenie Lasów Kabackich oraz lasów w okolicach Gołkowa, Głoskowa i Złotokłosu. "Przydział w lipcu 1944 r. Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - XI zgrupowanie im. Chrobrego (batalion "Chrobry") - 2. kompania 'Corda'" - wskazano.

Przez 42 lata pracował w IMGW

Wiśniewski w czasie powstania brał udział w akcjach prowadzonych w Śródmieściu. Został ranny odłamkami w nogi po wybuchu pocisku na placówce - plac Grzybowski 12/14 oraz ranny w głowę 2 października 1944 roku o godzinie 6 rano, kiedy to doszło do wybuchu pocisku. Po powstaniu trafił najpierw do niewoli niemieckiej. Po wyzwoleniu wyjechał do Włoch, później trafił do Anglii.