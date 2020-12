Zmarła Hanna Stadnik. Jeszcze w październiku była na Strajku Kobiet. "Wolności nie otrzymuje się raz na zawsze"

O śmieci Hanny Stadnik poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Do ostatnich dni pogodna, energiczna i niezwykle ciepła osoba" - wspomniał zmarłą prezydent. W Powstaniu Warszawskim "Hanka" była sanitariuszką, walczyła w pułku "Baszta" na Mokotowie.

"W wieku 91 lat zmarła Hanna Stadnik "Hanka". Uczestniczka Powstania Warszawskiego w pułku "Baszta", sanitariuszka, Bohaterka. A przy tym do ostatnich dni pogodna, energiczna i niezwykle ciepła osoba. Będzie nam Pani brakowało, Pani Hanno. Składam kondolencje rodzinie i bliskim" - napisał Trzaskowski na Twitterze.

"Ranny? To trzeba pomóc, nie można brać pod uwagę, że to jest wróg"

Hanna Stadnik wielokrotnie była gościem TVN24. Jeszcze w sierpniu wspominała w "Faktach po Faktach", jak pierwszego rannego kolegę opatrywały wraz z siostrą niedługo po godzinie "W". - Dzięki Bogu nie był bardzo ciężko ranny. Opatrzyłyśmy go i dalej trwała walka - powiedziała. - W pierwszych chwilach, dopóki nie było tego rannego, była szalona euforia. Była radość, że nareszcie widzimy biało-czerwone flagi, bo przecież całą okupację groziła kara śmierci jak u kogoś znaleźli taką flagę - dodała.

Przyznała, że "po kilku dniach, kiedy zaczęli ginąć koledzy i koleżanki, to troszkę wtedy i nas strach ogarnął, co będzie dalej, ale trwaliśmy". - Każdy dzień następny był coraz gorszy. W ogóle nie było nocy. Nie odróżnialiśmy nocy od dnia, bo walki były i w nocy, i w dzień. Tylko żeśmy się zmieniali. Jedni troszeczkę odpoczywali - wspominała. - Jak chwilami sobie przypomnę, jak trzeba było chodzić w tym samym, co się wyszło z domu, to aż się nie chce wierzyć. Wtedy nie było czasu o tym myśleć. Dopiero teraz myślimy o tych sprawach, jak myśmy mogli to przetrwać - powiedziała uczestniczka Powstania Warszawskiego.

Mówiła o rannym Niemcu. - Też go normalnie opatrzyłyśmy i był z nami na punkcie - podkreśliła. - Jak nieraz jestem w jakiejś szkole i opowiadam, to dzieci mi zadają pytanie: jak pani mogła wroga, który do pani strzelał, później opatrzyć? No tak byłyśmy uczone po prostu, tak nam było powiedziane. Ranny? To trzeba pomóc, nie można brać pod uwagę, że to jest wróg. Ale dobro dobrem odpłaca. Myśmy go żywiły (...) i wpada kompania (Bronisława) Kaminskiego. Wpadli po to, żeby się wyżywać na Polakach. Chcieli gwałcić dziewczyny. Strasznie się zachowywali. I ten Niemiec nas uratował - opowiadała Hanna Stadnik.

Jak mówiła, ludzie na całym świecie są dobrzy i podli. - Zawsze trzeba być otwartym na to, żeby myśleć, że ten nawet wróg też będzie człowiekiem - dodała.

Nie żyje Hanna Stadnik

O Hannie Stadnik pisaliśmy też pod koniec października, po tym jak pojawiła się - razem z Wandą Traczyk-Stawską - na jednym ze Strajków Kobiet. Apelowała wtedy do wszystkich kobiet protestujących przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej o walkę o swoje prawa. - Walczcie o to, bo bez walki się nic nie uda. Trzeba walczyć do zapadłego, bo wolności nie otrzymuje się raz na zawsze. Jest wolność wojenna, ale też człowiecza i jeśli młodzież jej nie będzie miała, to co to będzie za kraj? Szkoda takiego kraju - stwierdziła.

"Kobiety muszą wyjść na ulice, żeby bronić swojej godności ludzkiej"

