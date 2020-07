Nie żyje Janusz Bełza, Powstaniec ze zgrupowania "Radosław". "Miał 14 lat, gdy jako ochotnik walczył"

"Wyciągał zasypanych doznając ogólnych potłuczeń"

Po upadku Powstania trafił do niewoli niemieckiej. Od 8 października 1944 r. był jeńcem Stalagu 344 Lamsdorf. Jest też wymieniony na liście Powstańców wywiezionych 21 października 1944 r. do Stalagu XVIII C Markt-Pongau. Z niewoli uciekł jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej. We Włoszech trafił do Korpusu gen. Andersa.