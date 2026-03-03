Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Najnowsze

Ceniony fotoreporter zmarł na Placu Zamkowym. "Minuty płynęły bezlitośnie"

Nie żyje Adam Chełstowski
Nie żyje Adam Chełstowski
Źródło: ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER/East News
Na Placu Zamkowym w Warszawie zmarł nagle znany fotoreporter Adam Chełstowski. Według jego kolegi, który był świadkiem zdarzenia, oczekiwanie na karetkę trwało długo. Poprosiliśmy Mazowiecki Urząd Wojewódzki o informację na temat przebiegu akcji ratunkowej.

Do tragedii doszło w poniedziałek po południu podczas spotkania w Związku Polskich Artystów Fotografików. Adam Chełstowski był cenionym fotoreporterem, od lat związanym z Polską Agencją Fotografów Forum. O jego śmierci poinformowali inni fotografowie.

Brak defibrylatora i oczekiwanie na karetkę

Według relacji fotografa i właściciela Agencji East News Wojciecha Łaskiego, Adam Chełstowski nagle źle się poczuł i osunął na ziemię. Koledzy wezwali karetkę. Próbowali znaleźć defibrylator.

"Znany, pięćdziesięcioletni fotoreporter nagle osunął się na ziemię; było nas około trzech tuzinów fotoreporterów, ludzi, którzy na co dzień dokumentują cudze dramaty, a tym razem klęczeliśmy na bruku, prowadząc reanimację i w panice szukając defibrylatora, którego w najbardziej reprezentacyjnym miejscu stolicy nie potrafiliśmy znaleźć; minuty płynęły bezlitośnie, twarz naszego kolegi siniała, ręce słabły z wysiłku, ambulans przyjechał dopiero po kilkudziesięciu minutach, a dla zatrzymanego serca to była wieczność" - napisał w mediach społecznościowych fotograf Wojciech Łaski.

"Mimo prób ratowania życia zmarł sto metrów od Zamku, w miejscu pełnym turystów i kamer, gdzie zabrakło urządzenia mogącego dać mu realną szansę" - dodał we wpisie.

W kolejnym poście Łaski odniósł się do komentarzy, z których wynikało, że czas oczekiwania na karetkę był jednak krótszy.

"Jestem atakowany za to, że napisałem, iż na karetkę czekaliśmy około pół godziny. Taki był mój odbiór czasu w tamtym momencie - w ogromnych emocjach i stresie każda minuta dłuży się niewyobrażalnie. Jeśli rzeczywisty czas dojazdu był krótszy, przyjmuję to i nie mam problemu z doprecyzowaniem tej informacji po dokładnym sprawdzeniu" - napisał i zastrzegł, że nie obwinia ratowników medycznych o tragedię i ma ogromny szacunek do ich pracy.

"Mój wpis dotyczył czegoś innego - braku ogólnodostępnego defibrylatora AED w tak ruchliwym miejscu jak Plac Zamkowy. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia kluczowe są pierwsze minuty" - zauważył kolega zmarłego.

Adam Chełstowski podczas wizyty ministra obrony narodowej w 3. Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej w Sochaczewie (2017 rok)
Adam Chełstowski podczas wizyty ministra obrony narodowej w 3. Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej w Sochaczewie (2017 rok)
Źródło: PAP/Leszek Szymański

Karetka dotarła w niespełna osiem minut

O interwencję załogi karetki na Placu Zamkowym i czas dotarcia ambulansu do poszkodowanego zapytaliśmy Mazowiecki Urząd Wojewódzki, który nadzoruje pracę dyspozytorni medycznej.

- Wbrew doniesieniom medialnym o późnym dotarciu pomocy, czas przyjazdu karetki wczoraj (w poniedziałek - red.) późnym popołudniem do poszkodowanego przy Placu Zamkowym w Warszawie trwał siedem minut i kilkanaście sekund. Dyspozytorzy po przyjęciu zgłoszenia niezwłocznie wysłali zespół ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia - zapewniła nas Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jak podała, przyjęcie zgłoszenia nastąpiło o godz. 17.17, a zespół ratownictwa medycznego dotarł do poszkodowanego o godz. 17.25.

Według mapy Urzędu Miasta pokazującej sieć urządzeń AED w Warszawie, w okolicy Placu Zamkowego defibrylatorów jest kilka, w tym dwa w kompleksie Zamku Królewskiego - jeden na wartowni, drugi w Pałacu Pod Blachą. Dane pokazują, że urządzenia dostępne są codziennie w godzinach 8-18. O to, czy tak faktycznie jest, zapytaliśmy biuro prasowe Zamku, czekamy na odpowiedź.

Inne defibrylatory są w Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta oraz pod adresami: Plac Zamkowy 2, Senatorska 11, Bugaj 4 (żaden nie jest dostępny całodobowo).

Mapa defibryratorów AED w okolicy Placu Zamkowego
Mapa defibryratorów AED w okolicy Placu Zamkowego
Źródło: UM Warszawa

Fotograf najważniejszych wydarzeń w kraju

Jeszcze kilka godzin przed śmiercią Chełstowski publikował wpisy na swoim koncie w serwisie X. Na platformie tej wielokrotnie dzielił się wykonanymi przez siebie fotografiami. Wśród ostatnich - m.in. wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Sejmie podczas expose ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Adam Chełstowski miał 50 lat.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Potwierdzono przyczynę śmierci Erica Dane'a. Aktor zmarł w wieku 53 lat

Potwierdzono przyczynę śmierci Erica Dane'a. Aktor zmarł w wieku 53 lat

TVN24
Andrzej Gąsienica-Józkowy nie żyje. Był ratownikiem TOPR przez 40 lat

Andrzej Gąsienica-Józkowy nie żyje. Był ratownikiem TOPR przez 40 lat

METEO

Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER/East News

Udostępnij:
Tagi:
Fotografia
Czytaj także:
Ładunek spadł z samochodu
Ładunek spadł z przyczepki na jezdnię. Tuż przed radiowozem
Okolice
Tragedia na przejeździe kolejowym w Susku Nowym
Śmierć matki i syna na przejeździe kolejowym. Ustalenia śledczych
Okolice
Na Białołęce powstanie nowy skwer
Ogród deszczowy, droga rowerowa i zieleń. Będzie nowy skwer
Białołęka
Kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość
Gnał 160 kilometrów na godzinę. "Chwila brawury może kosztować znacznie więcej niż mandat"
Okolice
Jeden z zatrzymanych w sprawie pobicia na stacji paliw
Areszty po brutalnym pobiciu na stacji benzynowej
Wola
Alan R. doprowadzony do sądu
Zabił współlokatora, ciało poćwiartował. Zbadają go psychiatrzy
Słupsk
Rusza bezpłatne czipowanie psów i kotów w Warszawie
Bezpłatnie zaczipują zwierzę. Żeby nie zginęło
Śródmieście
Mężczyzna został zatrzymany
"Samochodowy chirurg" zatrzymany. "Operacje" przeprowadzał w centrum miasta
Śródmieście
Ktoś prawdopodobnie strzelał do tramwaju
Ostrzelany tramwaj. Policjanci szukają sprawcy, tramwajarze naprawiają skład
Praga Północ
Policjanci zatrzymali 11 osób w sprawie pożaru przy ul. Kłobuckiej
Płonął budynek obok aresztu. 11 zatrzymanych
Ursynów
Fotoreporter Adam Chełstowski (2013)
Nie żyje fotoreporter Adam Chełstowski. Zmarł nagle w wieku 50 lat
TVN24
Narkotyki zabezpieczone przez policjantów
Miał marihuanę, mefedron i żelki z THC
Bielany
Piwnica, w której funkcjonuje "hostel" przy Kijowskiej w Warszawie
Dostawcy jedzenia mieszkają w piwnicy bez okien. "Warunki są uwłaczające"
Praga Północ
Wypadek policyjnego black hawka. W MSW kończy się audyt w tej sprawie
Incydent z udziałem policyjnego Black Hawka. Decyzja sądu
Okolice
Wypadek na stacji Warszawa Miedzeszyn
Wypadek na kolei. Nie żyje 24-latek
Wawer
Wypadek w Poddębiu
Motocyklista zmarł po zderzeniu z ciężarówką
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
Obezwładnili przechodnia i ukradli mu telefon
Okolice
Butelki po alkoholu w drzwiach Mercedesa
Jechał pijany, dużo za szybko. Butelki po wódce zostały w drzwiach auta
Okolice
Zderzenie na S8
Trzy samochody zderzyły się na wjeździe do Warszawy
Okolice
Wypadek na DK60 w miejscowości Czarnowo
Czołowe zderzenie z tirem
Okolice
Policja (zdj. ilustracyjne)
Były policjant podejrzany o gwałt może wyjść z aresztu
Okolice
Napad na lombard, skradziono biżuterię (zdj. ilustracyjne)
Wybili szybę młotkiem, ukradli biżuterię. Dwóch aresztowanych, dwóch poszukiwanych
Okolice
Jeden z zatrzymanych w sprawie pobicia na stacji paliw
Brutalne pobicie na stacji paliw. Trzy osoby z zarzutami
Wola
Pijany mężczyzna leżał na brzegu kanału
Leżał na brzegu kanału, częściowo w wodzie
Wawer
Zaginiony Sylwester Gładyś
Wszedł do parku i zniknął. Szukają zaginionego wykładowcy
Bielany
Policyjne kontrole aut przewozu osób po brutalnym pobiciu na stacji paliw
410 kontroli po brutalnym pobiciu na stacji paliw
Wola
market zakupy kasjer kasjerka shutterstock_2546991113
292 zarzuty dla kasjerki. Za paragony
Okolice
Trzej mężczyźni są podejrzani o oszustwa
Przyszli do banku, wpadli w zasadzkę
Ochota
Zderzenie w Sękocinie Starym
Pięć aut uszkodzonych po zderzeniu na skrzyżowaniu
Okolice
Utrudnienia na Marszałkowskiej (zdjęcie ilustracyjne)
"Zza stojącego tramwaju weszła wprost pod nadjeżdżający skład"
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki