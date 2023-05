Ręka na temblaku, kółka od firanek zamiast obrączek. Zmarł pan młody ze słynnego powstańczego ślubu

W wieku 100 lat zmarł Bolesław Biega ps. Bill, żołnierz Armii Krajowej, bohater najsłynniejszego powstańczego ślubu, zarejestrowanego na powstańczej kronice. - To był człowiek wyjątkowy. Do końca był taki, jak na powstańczych zdjęciach - wspomina dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.

Zamiast obrączek kółka od firanek

Jeden z "najbardziej ikonicznych powstańców"

Mieszkał z żoną pod Waszyngtonem

- To był człowiek wyjątkowy. Do końca był taki, jak na powstańczych zdjęciach. Państwo Biegowie promienieli miłością, zainteresowaniem względem do siebie, byli czuli. Ze swadą mówili po polsku, pamiętali swoją ojczyznę – zaznaczył Jan Ołdakowski.