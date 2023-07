Nie mógł odebrać przesyłek, bo od ekranu odbijało się światło. Zdemolował paczkomat

Do mokotowskiej komendy wpłynęło zawiadomienie dotyczące zniszczenia części paczkomatu zlokalizowanego przy ulicy Czerniakowskiej.

Jak ustalili funkcjonariusze, 50-latek próbował odebrać przesyłki, nadane do niego, a znajdujące się w paczkomacie. - Niestety próby odbioru nie przynosiły efektu, co wzbudziło w nim rosnącą złość, którą następnie wyładował na urządzeniu, uderzając go pięścią. Swoim zachowaniem spowodował, pęknięcie części składowych paczkomatu - przekazała w komunikacie Iwona Kijowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.