Pandemiczne ograniczenia skończone, ale co trzecia siedziba Urzędu Stanu Cywilnego wciąż nie działa

Ratusz: część siedzib USC czasowo wyłączona

Wskazuje, że pomieszczenia USC w Urzędzie Dzielnicy Wilanów zostały przekazane na czasowe użytkowanie przez Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich w celu nadawania numerów PESEL cudzoziemcom i pozostają nadal w gestii tego biura. Pozostałe siedziby wymagają modernizacji i dostosowania do obecnych standardów obsługi klientów. We wrześniu zostanie uruchomiona siedziba USC m.st. Warszawy w dzielnicy Ochota, w nowej lokalizacji.

Jednocześnie informuje, że część spraw związanych z realizacją zadań urzędów stanu cywilnego można załatwić za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, jak np. złożenie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego, zgłoszenie urodzenia dziecka, czy złożenie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska. Zgłoszenia zgonu można dokonać w każdej z siedzib USC m.st. Warszawy, również w każdej z siedzib istnieje możliwość złożenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa i powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa natomiast w przypadku składania dokumentów do zawarcia małżeństwa nie obowiązuje żadna rejonizacja.

Czekał miesiąc na wydanie odpisu aktu ślubu

"Jednakże na terminy realizacji wniosków o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, które zostały sporządzone w księgach ma wpływ także bardzo duża ilość wpływających wniosków do USC m.st. Warszawy, w przypadku wnioskowania o odpis aktu sporządzonego poza Warszawą kierowanie zleceń do USC na terenie kraju o przeniesienie aktów do systemu oraz bardzo duża ilość wniosków składanych za pośrednictwem platformy e-PUAP, spowodowana możliwością dokonania opłaty skarbowej bezpośrednio przez system, co jest niedostępne w wielu innych USC na terenie Polski" - tłumaczy urząd miasta.