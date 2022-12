Nie chcą apartamentowca przy kościele. Proponują wpisać Muranów do rejestru zabytków

"Zwracam się z prośbą o rozważenie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków terenu Osiedla Muranów Południowy, którego układ urbanistyczny i zespół budowlany znajdują się w gminnej ewidencji zabytków" – napisał w czwartek burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski do wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła.

"Potrzebna jest ściślejsza ochrona"

Od lat władze dzielnicy, najpierw poprzez wprowadzenie ograniczeń w parkowaniu, a teraz przez usuwanie nadmiaru utwardzonej nawierzchni na podwórkach, przywracają osiedlu dawny charakter. - Potrzebny jest jednak kolejny krok, który uchroni odzyskane przestrzenie przed zabudową, a co za tym idzie zamysł architekta - zaznaczył Strzałkowski. - Jak ważne jest to, o co starają się władze dzielnicy wiedzą mieszkańcy Osiedla Muranów Północny, które do dziś uchodzi za jedno z najlepszych miejsc do mieszkania w stolicy - dodał.