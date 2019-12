Tłumy w siedzibie mazowieckiego oddziału NFZ. Na przyjęcie czekały setki potrzebujących

"Nic nie stało na przeszkodzie, żeby przyjść wcześniej"

- Tak to najczęściej jest, że pewne rzeczy zostawiamy na ostatni moment. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby przyjść wcześniej - mówi Andrzej Troszyński, rzecznik prasowy mazowieckiego oddziału NFZ.

- Niedopuszczalne jest, żeby to było jedno miejsce w Warszawie. To jest niemałe miasto. Na Chałubińskiego nie ma żadnego normalnego dojazdu. Część ludzi to są ludzie z trudnościami w poruszaniu się. Nie ma blisko przystanku autobusowego, nie ma blisko przystanku tramwajowego - mówi onkolog dr Grzegorz Luboiński.