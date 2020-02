Firma z Nowego Sącza dostarczy 21 pociągów dla Warszawy

W połowie lutego informowaliśmy, że do przetargu na 21 pociągów dla warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej zgłosiła się tylko jedna firma - Newag S.A. W czwartek SKM potwierdziła oficjalnie, że oferta jest ważna i nowosądeckie przedsiębiorstwo wyprodukuje pociągi dla stolicy.

Klimatyzacja, monitoring, internet

Spółka dostarczy 15 pojazdów o długości od 85 do 95 metrów oraz sześć – o długości od 70 do 77 metrów. Nowe elektryczne zespoły trakcyjne w barwach Szybkiej Kolei Miejskiej będą klimatyzowane i w pełni dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Ponadto, na pokładzie każdego z nich znajdzie się monitoring, nowoczesny system informacji pasażerskiej, kasowniki, automaty biletowe, hotspot Wi-Fi, ładowarki USB oraz defibrylator AED.