Napis "Atlantic" wraca na fasadę kina. Ale nie jest to neon z prawdziwego zdarzenia

Usuną ślady po dawnym napisie i wkrótce rozbłyśnie nowy. Neon na fasadzie kina Atlantic wraca, ale w nieco zmienionej formie. - Wiele osób o tym marzyło - oceniła Anna Brzezińska-Czerska, animatorka kultury i badaczka powojennych neonów Warszawy.

- Inicjatywa ma długie korzenie. Wiele osób marzyło, aby neon wrócił, tak naprawdę już od momentu, kiedy zniknął – powiedziała tvnwarszawa.pl Brzezińska-Czerska, która jest także autorką strony Neonstory. To tam udostępniła zdjęcie pokazujące prace przy montowaniu nowego napisu na fasadzie kina Atlantic.

A można było założyć zbiórkę publiczną

Przypomniała, że poprzedni operator kina planował, aby na elewację wrócił prawdziwy neon. - Atlantic to jedno z najważniejszych, jeżeli chodzi o projekt neonu, kin historycznych w całej Polsce. Byłoby super, gdyby odzyskał prawdziwy neon, nie tylko ledową pisanką stylizowany na to, co było kiedyś - powiedziała, dodając że już ponad rok temu próbowała przekonać do pomysłu klasycznego neonu Max Film.

Koszty byłyby jednak zdecydowanie większe. - Ale mam przekonanie, że gdyby zrobić to chociażby w postaci zbiórki publicznej, skrzyknąć się, to znalazłoby się wiele osób, które chciałoby do neonu dołożyć. Dlatego, że jest on ikoną Warszawy, podobnie jak Siatkarka czy Globus - skomentowała.

Przyznała również, że umieszczenie zrekonstruowanego jeden do jednego neonu na przebudowanej fasadzie kina byłoby trudne technicznie. – Ale cały czas jestem przekonana, że można by było zaprezentować dawny projekt, nawet jeśli wymusiłby to zmniejszenie skali.

Historyczny neon został zaprojektowany w 1958 roku przez Tadeusza Rogowskiego. - To był wówczas jeden z czołowych projektantów neonów. Jednym z jego najlepszych projektów był Atlantic. Neon zaświecił w 1960 roku. Był spektakularny - miał ponad 18 metrów długości i sześć wysokości, a jego elementy były animowane - opisała nasz rozmówczyni.

Tak wyglądał oryginalny neon Narodowe Archiwum Cyfrowe

Tańszy zamiennik, wzorowany na oryginale

Jak przypomniał nam Paweł Doktór, prezes Max Film, kino Atlantic weszło pod nowy zarząd w styczniu 2021 roku. - Od tamtego czasu poszukiwaliśmy kogoś, kto wykonałby neon, taki jak oryginał z lat 60. Nawet znaleźliśmy producenta takich napisów. Okazało się jednak, że jest to bardzo kosztowna inwestycja, na którą spółka, ze względu na kryzys gospodarczy, nie może sobie w tej chwili pozwolić - stwierdził.

Wyliczył, że koszt świetlnej reklamy z rurek wypełnionych neon to koszt około 100 tysięcy złotych. - Kształt napisu, który powiesiliśmy, jest wzorowany na oryginale. Kosztował kilkanaście tysięcy złotych razem z montażem - przyznał Doktór.

Kino Atlantic (zdjęcie z 2020 roku) Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Zamontowany na fasadzie kina napis, póki co się nie podświetla, ale prezes Max Film zapewnia, że będzie. - Nie podłączaliśmy go, ponieważ musimy jeszcze usunąć ślady na elewacji po starym napisie - powiedział.

Atlantic to najstarsze nieprzerwanie działające kino w Warszawie. Podczas modernizacji przeprowadzonej w latach 60. zyskało wielki niebieski neon, który stał się rozpoznawalnym punktem ulicy. Pod koniec lat 90. został zastąpiony nowym, a kino przeobraziło się w czterosalowy minipleks.

Pod koniec 2020 roku informowaliśmy o tym, że kino Atlantic zmieniło operatora ze spółki Viktonex na firmę Max Film, która prowadzi kilka kin na Mazowszu.

Neon na kinie Atlantic Neon na kinie Atlantic | Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Neon na kinie Atlantic | Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Neon na kinie Atlantic | Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Autor:kz, dg, katke/r

Źródło: tvnwarszawa.pl