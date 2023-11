Po sześcioletniej batalii neogotyckie meble wróciły do dawnej apteki

- To jeden z naszych największych sukcesów. Do tej pory żadnemu urzędowi nie udało się, w taki sposób doprowadzić do pomyślnego końca tak skomplikowanej sprawy. Zabytkowe i piękne meble wracają w należne im miejsce. Będą pod należytą ochroną. Konsekwencja, upór i zdecydowane działania przyniosły efekt - powiedział prof. Lewicki. I podziękował swoim pracownikom zaangażowanym w sprawę: Tomaszowi Wielądkowi, Idze Polanowskiej i Pawłowi Karczewskiemu.

Apteka działała od 1851 roku przez ponad 150 lat

Historia mebli związana jest z apteką funkcjonującą przez wiele lat w oficynie Pałacu Branickich. Istniała od 1851 do 2016 roku, ostatnio pod nazwą Gotycka. W środku znajdowało się oryginalne wnętrze, zaprojektowane w duchu neogotyku angielskiego przez Henryka Marconiego. Apteka wraz z meblami przetrwała dwie wojny światowe, okupację i powstanie. Była to najstarsza funkcjonująca apteka w stolicy. Meble, w 2016 roku, formalnie należały do spółki, która prowadziła aptekę. W 2017 roku jej przedstawiciele wywieźli obiekty do Wiązowny. Były to działania niezgodne z prawem.