40-latek uporczywie nękał kobiety w jednym z salonów fryzjerskich na Ursynowie. Przyglądał się im, zaczepiał i starał się do nich przytulać. Dostawał ostrzeżenia, te jednak nie zmieniły jego zachowania. Kiedy złamał zakaz zbliżania się, trafił do aresztu.

"Przyglądał się kobietom, albo starał się do nich przytulać. Czasami pytał o to, a czasami robił to wbrew ich woli. Zaczepiał również kobiety przechodzące obok salonu" - opisała sytuację w komunikacie Ewa Kołdys z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.