Znalazłeś kleszcza? Możesz go wysłać do badania, kurierem

Osoby, które ukąsił kleszcz, mogą wysłać usuniętego pajęczaka, by przetestować go na obecność krętków powodujących boreliozę. Bezpłatne badania wykonują naukowcy z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Borelioza trafiła na szczebel unijny. Jest zielone światło do powstrzymania zachorowań. To spory problem, z którym zmaga się cała Europa. Na boreliozę może być chorych nawet milion europejczyków.

Borelioza pod nadzorem Borelioza trafiła na szczebel unijny. Jest zielone światło do powstrzymania zachorowań. To spory problem, z którym zmaga się cała Europa. Na boreliozę może być chorych nawet milion europejczyków. tvn24

Można wysłać kleszcza

"Jest to badanie molekularne wykrywające materiał genetyczny krętków powodujących boreliozę. Warunkiem uczestnictwa w badaniu jest dostarczenie pasożyta w ciągu trzech dni od usunięcia go ze skóry oraz wypełnienie dwóch ankiet online: po oddaniu kleszcza do badań oraz po upływie ośmiu tygodni od usunięcia. Czas oczekiwania na wynik wynosi do 10 dni roboczych" - czytamy w komunikacie UW.