Ratusz przekazał komputery. "Sprzęt trafi do uczniów i pozostanie z nimi"

Ratusz poinformował o zakupie kolejnych komputerów dla uczniów. Urzędnicy zapewniają, że sprzęt zostanie u dzieci po pandemii.

Jak wskazała na poniedziałkowej konferencji wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, akcja ruszyła w listopadzie. - Sprzęt trafi do młodzieży. Robiliśmy ankietę w ubiegłym semestrze wśród uczniów i nauczycieli, by ocenić jakie są potrzeby sprzętowe. Wiedzieliśmy, że ok. 17 tysięcy uczniów i ponad pięć tysięcy nauczycieli nie ma komputerów. Dużo jest też dzieci, które mają co prawda sprzęt, ale dzielą go z rodzeństwem bądź rodzicami - powiedziała.

To wciąż mało

Kaznowska dodała, że ponad pięć tysięcy komputerów, które miasto kupiło dla uczniów to wciąż mało. - Program rządowy również zakłada dostarczanie komputerów uczniom, ale jest on szczątkowy. W jego ramach wychodzi ok. 18 komputerów na dzielnicę. My już we wrześniu byliśmy pewni, że nastąpi powrót do nauki zdalnej. Miasto oferuje znakomite narzędzia do nauki i nie chcemy, żeby młodzież, która nie ma sprzętu była wykluczana - zaznaczyła.

Miasto kupiło pięć tysięcy komputerów dla uczniów UM Warszawa

Wiceprezydent stolicy podkreśliła, że sprzęt pozostanie u uczniów także po pandemii. - Widzimy teraz, że nawet jeśli wrócimy do nauki stacjonarnej w szkołach, edukacja już nigdy nie będzie taka jak wcześniej. Pandemia przyniosła rozwijanie kompetencji IT. Sprzęt trafi do uczniów i pozostanie z nimi - powiedziała.

Komputery od Metra Warszawskiego i MPWiK

Zbiórka komputerów i innych akcesoriów ruszyła 12 listopada. A procedura wygląda następująco: szkoły zgłaszają zapotrzebowanie do doradczyni Młodzieżowej Rady Warszawy z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Zgłaszają się do niej również darczyńcy.

- Bardzo się cieszę, że mogliśmy w ten sposób pomóc najmłodszym uczniom i swoim rówieśnikom. Dziś przekazujemy 60 komputerów szkołom z Targówka, a niebawem do warszawskich uczniów trafi kolejnych 180 – mówił na konferencji Piotr Borczyński, przewodniczący Młodzieżowej Rady Warszawy, która była pomysłodawcą zbiórki.

50 komputerów przekazanych przez Metro Warszawskie trafi do uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 28 im. Stefana Żeromskiego, a 10 komputerów od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji do uczniów ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 42 im. K. I. Gałczyńskiego.

