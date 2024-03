czytaj dalej

W Warszawskim Szpitalu Południowym otwiera się miejska poradnia leczenia niepłodności. Rodzice będą mogli liczyć tu na pomoc: od diagnozy, przez leczenie, prowadzenie ciąży i opiekę okołoporodową. Otwarcie placówki to pierwszy krok do uruchomienia samorządowego ośrodka leczenia niepłodności metodą in vitro - chwali się warszawski ratusz.