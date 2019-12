Nastolatek śmiertelnie potrącił rowerzystę. Sąd zmniejszył wyrok

Sąd pierwszej instancji skazał Piera C. na cztery lata więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Orzekł, że nie dość, że C. nie miał uprawnień, to - gdy spowodował wypadek - był pod wpływem środków odurzających. Jednak obrona złożyła w tej sprawie apelację i tak sprawa trafiła na wokandę sądu okręgowego.

We wtorek Piero C. po raz kolejny usłyszał wyrok.

Wątpliwości do próbki krwi

- Wciąż nie wiemy, czy jest to krew pochodząca od oskarżonego - przekonywała przed sądem w mowie końcowej mecenas Magdalena Gawińska, która domagała się zmiany kwalifikacji czynu. Jej zdaniem nie było dowodów, aby orzec, że Piero C. prowadził pod wpływem środków odurzających.

Zmiana wyroku

Na argument obrony o złym oznakowaniu drogi, na której doszło do wypadku sędzia odpowiedziała: - Oskarżony nie zważał na to, że nigdy nie odbył szkolenia z instruktorami i nie tylko nie poznał przepisów, ale nie nauczył się jeździć, co skutkowało śmiercią człowieka. Znaki adresowane są do kierowców, ponieważ ci mają obowiązek wiedzieć, jak się do nich stosować. Oskarżony w dniu zdarzenia kierowcą nie był.