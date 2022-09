Przeprowadzają tylko operacje ratujące życie. Rzecznik o sytuacji w Narodowym Instytucie Onkologii

W poniedziałek informowaliśmy, że w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie operacje, które miały odbyć się tego dnia, zostały odwołane, ponieważ do pracy nie przyszło kilkanaście pielęgniarek instrumentariuszek. Podobnie było we wtorek. Braki kadrowe na blokach operacyjnych trwają. - W poniedziałek na bloku operacyjnym 14 osób poszło na zwolnienie lekarskie, czyli są chore. W związku z tym, niestety, część sal operacyjnych musieliśmy wyłączyć - powiedział rzecznik NIO.

Operują tylko tych pacjentów, których życie jest zagrożone

- To są kwalifikowane zabiegi. Oznacza to, że naczelny chirurg z lekarzami prowadzącymi ustalają, które zabiegi są absolutnie pilne, które ratują zdrowie i życie pacjenta, więc muszą być wykonane natychmiast. Są też zabiegi, które można przełożyć - na przykład o tydzień czy dwa tygodnie. A również są zabiegi, które spokojnie mogą zaczekać chwilę dłużej. To jest żywy organizm, nad którym czuwa nasz naczelny chirurg i stara się tak zrobić, aby nasi pacjenci byli bezpieczni i zaopiekowani - wyjaśnił.

- My nie wiemy, czy w ogóle powinniśmy przypuszczać, że to (absencja instrumentariuszek - red.) ma podłoże płacowe. Bo należy pamiętać, że mamy tu pacjentów ciężko chorych, których życie jest bardzo istotne i zagrożone - powiedział. Zaznaczył, iż ciężko jest podejrzewać, żeby instrumentariuszki prowadziły strajk "bez poinformowania wcześniej pracodawcy".

Podwyżki zrealizowane na przełomie lutego i marca

- Nasz regulamin był stary. Sytuacja rynkowa i prawna bardzo się pozmieniała, więc przygotowaliśmy nowy regulamin wynagradzania i na początku sierpnia trafił on do konsultacji, do wszystkich związków zawodowych - powiedział Mariusz Gierej. - Mieliśmy dwa, trzy spotkania ze związkami zawodowymi w tej sprawie, przyjęły projekt i pracują nad własnymi uwagami do niego, żeby to było spójne i żeby wszystkie argumenty zostały uzgodnione - poinformował.