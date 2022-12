Muzeum Techniki "działa już w stu procentach". Nowe wystawy opowiadają o polskiej inżynierii i energii

Nowe ekspozycje są już dostępne dla zwiedzających w siedzibie placówki w Pałacu Kultury i Nauki. W piątek odbył się uroczysty wernisaż. - Na początku tego roku otwieraliśmy dwie pierwsze wystawy. Dzisiaj zamykamy proces przygotowywania muzeum do oddania go społeczeństwu w całości, czyli otwieramy wystawę stałą i wystawę dwuczęściową poświęconą energii - poinformował wicepremier i minister kultury Piotr Gliński.

Jak zaznaczył, ta instytucja była "zawsze lubiana i kochana" przez społeczeństwo. - Naszym obowiązkiem było uratowanie Muzeum i postawienie tej instytucji z powrotem na nogi - wskazał wicepremier Gliński. Nawiązał w ten sposób do sytuacji z 2017 roku, gdy poprzednik placówki - Muzeum Techniki i Przemysłu NOT - ogłosiło uchwałę o likwidacji, spowodowanej problemami finansowymi. Wówczas Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumiało się z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz władzami stolicy, by kontynuować działalność instytucji.

Poinformował, że od 1 stycznia 2023 roku Muzeum będzie funkcjonowało jako państwowa instytucja kultury, współprowadzona przez resorty kultury i edukacji. - Mamy także korzystną umowę z miastem na funkcjonowanie muzeum w tej lokalizacji, do kiedy to będzie konieczne i potrzebne, ale chcemy wybudować na błoniach Stadionu Narodowego - mamy wspaniałą działkę - nową siedzibę Narodowego Muzeum Techniki wraz z oddziałem Muzeum Historii Ewolucji. Uważamy, że te dwa muzea są Polakom potrzebne - powiedział Gliński.

Największe polskie osiągnięcia inżynieryjne na ekspozycji w PKiN

"W przeszłości leży klucz do przyszłości" - to najważniejszy przekaz wystawy głównej Narodowego Muzeum Techniki zatytułowanej "Wkład Polaków w światowe dziedzictwo techniczne i naukowe". Dyrektor placówki Mirosław Zientarzewski powiedział podczas otwarcia wystawy, że "Polska, do XVII wieku stała na uboczu wielkich przemian, które zachodziły już na świecie - tego rozwoju technicznego i naukowego". Ocenił, że "tak naprawdę przełom XVIII i XIX wieku, w którym Polska utraciła państwowość jest chwilą szczególną i niezwykłą". - Z jednej strony tracimy państwowość, z drugiej w okresie po powstaniowym mamy gigantyczną emigrację. Gigantyczną emigrację, która próbuje spożytkować konieczność przebywania za granicą i przełożyć ją na materialny efekt, żeby to zrobić kończy najlepsze uczelnie techniczne za granicą. Takich postaci jest bardzo wiele - wskazał.