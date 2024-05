Narkotyki trzymał w pudełku przymocowanym do podwozia samochodu

"Trzęsące się ręce i narastające zdenerwowanie"

Najpierw funkcjonariusze znaleźli sześć kart bankomatowych wystawionych na różne osoby, później prawo jazdy nienależące do 33-latka. Na tym jednak nie koniec. Wszystko wskazywało na to, że mężczyzna ma więcej na sumieniu. - Kontrola osobista oraz sprawdzenie wnętrza auta nie przyniosły rezultatów. To jednak nie uśpiło czujności policjantów. Zajrzeli pod podwozie samochodu. Co się okazało? Otóż znajdowało się tam przymocowane za pomocą magnesu metalowe pudełko, a w nim były poporcjowane narkotyki - dodała policjantka.