Radny chce usunąć "LENINA" z Pałacu Kultury

Chce usunąć "LENINA" jak wcześniej "STALINA"

Dodał, że słowo STALIN usunięto w 1956 roku, jednak wyraz LENIN pozostał w przestrzeni publicznej Warszawy do dzisiaj. "Władimir Iljicz Uljanow znany jako Lenin to jeden z największych zbrodniarzy w historii ludzkości. Historycy przypisują mu odpowiedzialność za śmierć ponad 6 milionów osób. W tym m.in. setek tysięcy Polaków i Ukraińców. To twórca najbardziej zbrodniczego ustroju w dziejach świata" - wyjaśnił radny.