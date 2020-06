Zarzut za napisy na pomniku Kościuszki

Podejrzana o umieszczenie na pomniku Tadeusza Kościuszki napisu "Black Lives Matter. Still" usłyszała zarzut znieważenia monumentu. Jak podaje policja, 22-latka odmówiła składania wyjaśnień. Funkcjonariusze ustalili też dane osoby podejrzewanej o wcześniejsze zniszczenie pomnika.

Pomnik przy placu Żelaznej Bramy został w czerwcu zniszczony dwukrotnie. Czwartkowa informacja podana przez policję dotyczy drugiego incydentu, do którego doszło 7 czerwca.

"Śródmiejscy policjanci przedstawili zarzut pierwszej z osób podejrzanych o znieważenie pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie. Do zdarzenia doszło na początku czerwca. Czynności wykonywane były z udziałem adwokata. 22-letnia mieszkanka Warszawy odmówiła składania wyjaśnień" - podała Komenda Stołeczna Policji na Twitterze.

Dwukrotnie zniszczony

Podczas pierwszego incydentu przy Placu Żelaznej Bramy nieznani wówczas sprawcy napisali na pomniku Kościuszki sprayem "Black Lives Matter". Warszawski ratusz zawiadomił policjantów, którzy podjęli czynności w sprawie. "Jesteśmy przeciwko aktom wandalizmu i niszczenia pomnika. Tym bardziej, że jest on chroniony" - przekazywała rzeczniczka magistratu Karolina Gałecka.

Drugi raz pomnik zniszczony został w nocy 6 na 7 czerwca. "W nocy ktoś pomalował go ciemną farbą" - relacjonowała wtedy rzeczniczka ratusza. Na monumencie w tym samym, co poprzednio miejscu pojawił się napis namalowany sprayem: "Black Lives Matter. Still". Tą sprawą również zajęli się policjanci.