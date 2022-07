"Napalm Girl" przyleciała do Warszawy, by wesprzeć ukraińskich uchodźców

Phan Thi Kim Phuc, szerzej znana jako "Napalm Girl" przyleciała do Warszawy. Kobieta asystowała we wtorek jako aktywistka ponad 200 uchodźcom z Ukrainy, którzy wylecieli ze stolicy do Kanady. Jej zdjęcie, gdy jako dziewięciolatka uciekała przed bombami z napalmem, jest jednym z najsłynniejszych symboli krwawej wojny w Wietnamie.