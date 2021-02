Policja: napadł z nożem na pracownika sklepu i zabrał utarg

Policjanci z Komendy Rejonowej na Woli zatrzymali podejrzanego o dokonanie napadu na sklep oraz mężczyznę, który miał mu w tym pomagać. Obaj trafili do aresztu.

Do napadu na jeden z wolskich sklepów doszło pod koniec zeszłego roku. Według informacji policji, do sklepu wszedł mężczyzna, który przez kilka minut obserwował pracownika.

- Przed zamknięciem poszedł za pracownikiem, który wynosił odpady do altany śmietnikowej. Wtedy zaatakował. Szarpnął pokrzywdzonego za ramię i uderzył go. Pokrzywdzony upadł na ziemię, po chwili sprawca wyjął nóż i groził nim, że go zabije, jeśli ten nie wyda mu kluczy od sklepu - przekazała komisarz Marta Sulowska z wolskiej komendy.