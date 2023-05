Napadł na kobietę na stacji PKP Powiśle. Usłyszał zarzuty

38-latek, który w miniony weekend zaatakował kobietę na stacji PKP Powiśle usłyszał zarzut doprowadzenia do innej czynności seksualnej. Mężczyzna był wcześniej notowany. W środę sąd rozpatrzy wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.

- Śledztwo prowadzone w sprawie wydarzeń w nocy z 26 na 27 maja w Warszawie dotyczy czynu z artykułu 197 paragraf 2 (chodzi o doprowadzenie do innej czynności seksualnej - red.) - powiedział PAP prokurator Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. - Obecnie postawiono podejrzanemu Rafałowi B. zarzuty dokonania dwóch takich czynów na szkodę dwóch kobiet" - dodał.

Do zdarzenia doszło w miniony weekend, w nocy z soboty na niedzielę. - W nocy, dosłownie parę minut po północy, na schodach od kas stacji Powiśle na peron (w kierunku praskim), napadł na mnie mężczyzna. Złapał mnie na poziomie peronu i próbował wciągnąć w stronę parku (w tamtym miejscu jest "taras" łączący schody peronowe z równoległymi schodami z mostu do parku). Naprawdę niewiele brakowało, trzymałam się poręczy i ściany i krzyczałam jak tylko mogłam najgłośniej. Spłoszyli go ludzie, i w końcu mnie puścił - napisała w weekend w mediach społecznościowych mieszkanka stolicy.