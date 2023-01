Namiot i studio telewizyjne WOŚP prawie gotowe. "Ma 1800 metrów kwadratowych powierzchni"

Na placu Defilad w namiocie, w którym zlokalizowane będzie studio telewizyjne 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trwają ostatnie przygotowania. Powstaje on od 12 stycznia. Dzień przed finałem jest już kolorowy, stoi scena zarówno ta muzyczna, jak i medyczna. W niedzielę wnętrze wypełni się gośćmi.

Na placu Defilad wyrósł namiot, w którym odbędzie się 31. finał Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy. Trwające przygotowania relacjonował na antenie TVN24 Sebastian Napieraj. Reporter podkreślił, że nad powstaniem sceny od 12 stycznia pracują setki osób. - Namiot jest sceną, ale i studiem telewizyjnym - opisywał Napieraj. - Jest tutaj kolorowo, przepięknie. Jest to przedsięwzięcie muzyczne, telewizyjne i oczywiście charytatywne - dodał.

O tworzonym namiocie opowiadał także kierownik produkcji Edwin Sadoch. - Mamy tu około 500 metrów kwadratowych ekranów, punktów świetlnych jest około 600, a powierzchnia studia to jest około 1800 metrów kwadratowych - wyliczał na antenie TVN24 Sadoch. Dodał, że na powierzchni tej mieści się scena muzyczna oraz medyczna. Jest też przestrzeń, na której będą się gromadzili gości i po której Jurek Owsiak będzie się poruszał cały dzień. - Jest mnóstwo dekoracji, kolorowych wydruków, pięknych meduz, wiszących pod sufitem. Jest tego dużo, a to wszystko na ten jeden, wyjątkowy dzień - podsumował kierownik produkcji.

Wielki finał przez cały dzień

Sebastian Napieraj przybliżył także krótko co będzie się działo w namiocie w dniu finału. - Przed namiotem będą tworzyły się kolejki, bo liczba osób, które mogą tutaj wejść to środka jest ograniczona - opisywał reporter. Pokazał także miejsce w którym będą odbywały się licytacje. - Tutaj będzie odbieranie telefonów i licytacje, zwane popularnie aukcjami złotych serduszek. Chodzi o to, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy na walkę z sepsą, czyli zespołem chorobowym, który powoduje naprawdę wysoką śmiertelność - podkreślił Napieraj.