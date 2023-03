Niższe ceny w przetargach, można budować więcej. Plany drogowców na 2023 rok

Stabilizacja rynku i kilkumilionowe oszczędności

Co więcej, zaplanowane kosztorysy wskazanych inwestycji okazały się wyższe niż oferty zaproponowane w przetargach, co może dać kilkumilionowe oszczędności. "To efekt m.in. stabilizacji rynku i powrotów cen za materiały do stanu sprzed pandemii - wskazują.