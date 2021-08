Najpierw zrzucili bomby, potem rozstrzelali pacjentów. Tablica na ścianie kościoła upamiętni ofiary

Na dzwonnicy kościoła św. Jacka przy ulicy Freta odsłonięto w czwartek pamiątkową tablicę. To hołd dla ofiar bombardowania świątyni w czasie Powstania Warszawskiego. W 1944 roku mieścił się tam szpital. W czasie niemieckiego nalotu zginęło ponad tysiąc osób - pacjentów i mieszkańców, szukających schronienia. Tablica upamiętnia również personel szpitala i rannych, którzy zostali rozstrzelani przez Niemców po upadku Starówki.

Niestety, jak dodał "bomba spowodowała śmierć wszystkich tych ludzi". W ocenie burmistrza "to potwornie wzrusza i przeraża, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kto zginął w tym miejscu i jesteśmy w stanie odtwarzać to tylko pośrednio". Jeszcze większą tragedią w ocenie Ferensa "jest to, że już po upadku powstania, kiedy ten szpital już po zbombardowaniu prowadził działalność, kiedy Niemcy zajęli Starówkę i kiedy tylko niewielka część z tych rannych była w stanie o własnych siłach opuścić szpital, Niemcy wymordowali tych, którzy tego miejsca opuścić nie mogli".