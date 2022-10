48-latek uderzył żonę w twarz i zaczepiał pasażerów. Samolot leciał do Gruzji, wylądował w Warszawie

Do zdarzenia doszło we wtorek na pokładzie samolotu lecącego z Gdańska do Tbilisi. Jak przekazała w komunikacie prasowym Dagmara Bielec, rzeczniczka prasowa Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, zaraz po starcie samolotu, jeden z pasażerów – 48-letni obywatel Gruzji - uderzył w twarz swoją żonę, następnie "spożywając własny alkohol zaczepiał innych pasażerów, krzycząc i używając w stosunku do personelu pokładowego oraz innych podróżnych słów wulgarnych".