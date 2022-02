Niedawno wyjechał na tory. Już został zdewastowany przez wandali

Dwa spośród 21 nowych pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej dotarły do stolicy w połowie stycznia. W poniedziałek pierwszy raz zabrały pasażerów na linii S2 z Sulejówka do Lotniska Chopina. Teraz Szybka Kolej Miejska poinformowała o ich zniszczeniu. Krótki komunikat pojawił się na Twitterze. Jak czytamy we wpisie, do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem. "Impuls2 padł ofiarą wandali. Nie zdążyliśmy umyć go dziś w nocy i niestety dziś będzie tak woził naszych pasażerów i pasażerki" - napisali kolejarze.