Zmiany w najmie lokali użytkowych. Przez doświadczenia ostatnich miesięcy

Zmieniają się zasady najmu lokalu użytkowych, które rozszerzają zakres obniżek czynszu. To wsparcie dla najemców w czasie pandemii koronawirusa - poinformował ratusz.

Jak przypomina urząd miasta, do tej pory najemca lokali użytkowego raz na mieć lat mógł skorzystać z jednokrotnego obniżenia czynszu (przez maksymalnie trzy miesiące). Musiał uargumentować to przyczynami losowymi. Mechanizm nie uwzględniał jednak sytuacji nadzwyczajnych, takich jak pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. A przedsiębiorca, który korzystał z takiej obniżki czynszu "pozbawiał się" tej możliwości przez kolejne pięć lat.

Teraz to się zmieni. - Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazały, że istniejąca do tej pory możliwość obniżenia czynszu jest niewystarczająca w przypadku pojawienia się zagrożenia takiego jak koronawirus. Dlatego rozszerzamy pomoc dla przedsiębiorców - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Co się zmieni?

Od 17 lipca obowiązuje zarządzenie Prezydenta Warszawy zmieniające zasady najmu lokali użytkowych. Rozszerza ono możliwość udzielenia wsparcia najemcom miejskich lokali użytkowych poprzez obniżki czynszu. - Miasto będzie mogło obniżyć czynsz, gdy z powodu ograniczeń, nakazów lub zakazów wprowadzonych przez rząd dochody najemcy spadną lub będzie on musiał zamknąć lokal. Okres obniżki będzie przedłużony o 30 dni od dnia zniesienia ograniczeń, nakazów lub zakazów, jeśli kondycja finansowa najemcy nie wróci jeszcze do normy, a płatności wnoszone są za dany miesiąc z góry. W takich przypadkach najemca będzie mógł skorzystać z obniżki nawet, jeśli zrobił to już w okresie ostatnich pięciu lat – tłumaczy Karolina Gałecka rzeczniczka ratusza.