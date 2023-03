Nagrywali, jak znęcają się nad nastolatkiem. Bili po głowie, przypalali papierosem. Sześć osób zatrzymanych

"Ja go tylko dusiłem dzisiaj"

Na drugim, sześciominutowym nagraniu, słyszymy z kolei, jak jedna z dziewczyn zauważa, że chłopak ma już podbite oko. Na to jej kolega odpowiada: "Ja go tylko dusiłem dzisiaj". Młodzi ludzie zmuszają go do przepraszania na kolanach. Padają też słowa: "Z każdym dniem kwota, którą masz do oddania, rośnie o pięć dych", "Musisz na kolanach mnie przeprosić, bo inaczej to ku*** nie przejdzie".