Auto hybrydowe, rowery, zegarki. Ratusz zachęca do płacenia podatków w stolicy i organizuje loterię

Miasta walczą o podatki, a podatników kuszą nagrodami. W warszawskiej loterii można wygrać samochód hybrydowy, rowery lub zegarki. Urzędnicy przypominają: to, że ktoś gdzieś mieszka, wcale nie oznacza, że tam się rozlicza. Materiał programu "Polska i Świat".

Skąd miasto ma na utrzymanie np. basenu? Przede wszystkim od mieszkańców, którzy płacą w mieście podatki. Dziś te podatki są ważne jak nigdy wcześniej. - Rządzący w związku ze zmianami podatkowymi zabrali Warszawie dwa miliardy złotych rocznie. W związku z tym bardzo zależy nam na tym, żeby ten PIT wzrastał, żeby coraz więcej osób płaciło podatki w Warszawie - przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Nagroda główna - samochód hybrydowy

Stąd nowy pomysł - loteria, w której nagrodą główną jest samochód hybrydowy. Kto chce wygrać samochód, musi rozliczyć PIT za zeszły rok w stolicy i zgłosić się do loterii do końca maja. Miasto liczy, że to będzie dobra zabawa, ale przede wszystkim magnes, który przyciągnie pieniądze do Warszawy. - Nie mówimy o wyjątkach, tylko o bardzo dużej liczbie obywateli, którzy mieszkają w Warszawie, korzystają z naszych usług, a jednak płacą podatki gdzie indziej - podkreśla Trzaskowski.

Miasto szacuje, że w Warszawie mieszka ponad dwa miliony osób, z czego kilkaset tysięcy płaci podatki gdzie indziej. - To nie fair wobec nas wszystkich, że my ten podatek odprowadzamy do innej miejscowości - mówi wiceprezydent stolicy Michał Olszewski. - Należy pamiętać, że jako Warszawa i tak już płacimy tak zwane janosikowe, które jest płacone na rzecz innych gmin - dodaje.

Losowanie nagród w warszawskiej loterii odbędzie się w czerwcu. W loterii oprócz samochodu można wygrać też rowery i zegarki.

W innych miastach rozdają pieniądze

W Kielcach urzędnicy kuszą pieniędzmi. Nagroda główna to 10 tysięcy złotych. Do tego rozlosowanych zostanie pięć nagród po 2 tysiące złotych dla nowych podatników, i tyle samo dla tych, którzy rozliczali się w tym mieście wcześniej. W stolicy województwa Świętokrzyskiego to druga tego typu loteria. Pierwsza przyciągnęła nowych podatników. - Trochę ponad 1200 zgłoszeń. Ponad 80 osób to byli nowi podatnicy - wylicza Marcin Januchta, prezydent Kielc.

Każdy podatnik jest na wagę złota zarówno w dużym mieście, jak i małej miejscowości dalej od aglomeracji. W gminie wiejskiej Oleśnica też odbędzie się loteria. Podobnie jak w Kielcach, urząd rozda pieniądze, licząc na dodatkowe pieniądze w budżecie. - Nie wszyscy mieszkańcy zdają sobie sprawę, że zameldowanie niekoniecznie świadczy o tym, że udział w ich PIT-ach później idzie do gminy, w której realnie mieszkają - wskazuje Marcin Kasina, wójt gminy Oleśnica.

Zameldowanie nie ma znacznie

PIT to dla gmin poważny zastrzyk pieniędzy. Dla mieszkańców to często też zniżki. Kto rozlicza podatek w Warszawie mniej zapłaci za bilet do kina, na basen czy komunikację miejską. - Podatnik, który chciałby rozliczać się na terenie Warszawy i chciałby korzystać z ulg, jakie Warszawa oferuje, musiałby (przy rozliczeniu podatku - red.) dokonać zmiany miejsca zamieszkania i wskazać adres zamieszkania na terenie Warszawy - wyjaśnia Monika Radecka z Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany. Zameldowanie nie ma znaczenia, ale każda kolejna złotówka już tak. Dzięki niej miasta mają szansę wypłynąć na szerokie wody.

Autor:Łukasz Wieczorek

Źródło: TVN24