"Własną dobrocią pomnażają dobro"

"Powstańcy czasów pokoju"

Jerzy Szumański. 99-letni powstaniec we Francji prowadzi historyczne wykłady

- Dzięki powstańcom warszawskim, którzy przeżyli – bez względu na to, gdzie rzucił ich los – widzimy charakterystyczną postawę ludzi godnych, odważnych, prawych, wiernych zasadom i aktywnych społecznie. Jerzy Szumański, bohater czasów wojny, jest wzorem aktywności społecznej w czasie pokoju. (...) Zmuszony do emigracji Szumański ukończył we Francji studia urbanistyczne i wciąż tam mieszka – mówił w laudacji przewodniczący kapituły nagrody Jan Rodowicz.

Wojciech Kowalczyk. "Miał siłę mieć nadzieję wtedy, gdy nikt jej nie miał"

Agnieszka Sikora. "Nagroda pomoże w tym, żeby takich domów było więcej"

- Bardzo dziękuję kapitule za docenienie naprawdę ciężkiej pracy, którą nie tylko ja, ale cały zespół Fundacji PoDrugie wkłada każdego dnia przez siedem dni w tygodniu (...), bo nasza praca nigdy się nie kończy po to, żeby ratować młodych ludzi – powiedziała, odbierając nagrodę Agnieszka Sikora. - Mam nadzieję, że ta nagroda pomoże w tym, żeby takich domów było więcej. Bo dom to jest coś bardzo podstawowego. To jest łóżko, to jest talerz zupy, to jest ciepła kąpiel, to jest bezpieczeństwo. Wielu młodych ludzi tego nie ma. Jestem zaszczycona, że mogę im to dawać – podkreśliła laureatka.