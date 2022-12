Katarzyna Łaziuk laureatką nagrody POLIN 2022

- Finał konkursu Nagroda POLIN to jeden z najważniejszych dni w naszym kalendarzu, prawdziwe święto Muzeum POLIN. Nie chodzi tylko o coraz większe zainteresowanie konkursem i nagrodami, co z satysfakcją odnotowuję. To przede wszystkim dowód na to, że są wśród nas wspaniali ludzie, którzy nadzwyczaj konsekwentnie i z ogromnym zaangażowaniem oraz poświęceniem realizują misję, która expressis verbis wyrażona jest w statucie Muzeum POLIN” – powiedział podczas ceremonii Zygmunt Stępiński, dyrektor Muzeum POLIN.