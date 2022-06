"Pisanie książek jest zadaniem bardzo poruszającym". Przyznano literackie nagrody stolicy

Nagrodzone książki

W kategorii prozatorskiej nagrodę otrzymał Andrzej Stasiuk za książkę "Przewóz" (Wydawnictwo Czarne). "Przewóz" to powieść wojenna, a jednocześnie bardzo współczesna, bo pokazuje, jak rodzi się dosztukowana duma narodowa. - Napisałem powieść wojenną. Ta wojna trwa cały czas i zapominamy o niej. A tam naprawdę giną ludzie, walczą moi przyjaciele. Chciałbym, abyśmy o tym nie zapomnieli, bo to przyjdzie tutaj, jak zapomnimy – powiedział laureat.

W kategorii książki o tematyce warszawskiej nagrodę otrzymał Błażej Brzostek za książkę "Wstecz. Historia Warszawy do początku" (Muzeum Warszawy). - Pisanie książek jest zadaniem bardzo poruszającym, ponieważ książki są jak dzieci. Książka żyje swoim własnym życiem. Może ja jestem jej autorem, ale książka żyje w odbiorze, w tym co o niej mówią i jak ją czytają inni. W tym sensie ona nie jest moją własnością, a ja nie jestem jej autorem. Dlatego obiecuję, że pogłaszczę książkę na półce i przekażę jej podziękowania – zaznaczył historyk.

W tym roku po raz pierwszy przyznano nagrodę w kategorii komiks i powieść graficzna. Laureatkami zostały Wanda Hagedorn (tekst) i Ola Szmida (ilustracje) za komiks "Twarz, brzuch, głowa" (Kultura Gniewu). "W swoim memuarze graficznym Wanda Hagedorn opowiada na nowo historię ukobiecania - procesu społecznej tresury do bycia kobietą i różnych wymiarów rozgrywania ciała. Siłą tej opowieści jest gniew, ale też autoironia i dystans, które pozwalają autorce postawić pytania o jej własną pozycję i spojrzeć krytycznie, ale nie bez czułości, na własne neurozy, zaangażowania i role społeczne. Wszystko to wzmocnione szorstką, zaczepną kreską Oli Szmidy" - napisano o komiksie na stronie Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

Podczas gali przyznany został tytuł Warszawskiego Twórcy. Tegorocznym laureatem został poeta, eseista i tłumacz współczesnej poezji anglosaskiej Piotr Sommer. - Wyczytałem w internecie, że ta nagroda jest za całokształt. Pomyślałem sobie, że jak to jest za całokształt, to ten cały kształt musiał się podobać - powiedział Sommer. - Kłopot polega na tym, że mnie się podoba moja żona całokształtnie, jeszcze parę osób podoba mi się całokształtnie, jeśli natomiast miałbym zahaczyć o samego siebie, to nie wiem, czy się zdołam przekonać do całego kształtu własnego - mówił. - Nie wiem zresztą, czy będę próbował, bo ten kształt świata, do którego tak miło się przyzwyczailiśmy, tak się rozwala krok za krokiem i może coś jeszcze z tego będzie - powiedział.