Nagrania z kontroli w sprawie afery pedofilskiej na Targówku zniszczone? Urząd dzielnicy odpowiada

Afera pedofilska na Targówku

Oprócz tego prokuratura skierowała akt oskarżenia dla Roberta K. w związku z aferą pedofilską. Mowa w nim o trzech małoletnich ofiarach. Mężczyzna miał wielokrotnie obcować płciowo z osobą poniżej 15. roku życia, w stosunku do kolejnej ofiary doprowadzić do poddania się innej czynności seksualnej przy wykorzystaniu jej bezradności, a w stosunku do trzeciej dopuścić się dwukrotnego udzielenia jej środka odurzającego oraz naruszania nietykalności cielesnej małoletniej. Robert K. przyznał się do pierwszego z zarzucanych mu czynów.