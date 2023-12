Nagłe załamanie pogody w Warszawie. Samoloty miały problemy z lądowaniem

W piątek przed południem w stolicy doszło do nagłego załamania pogody. Pojawiły się obfite opady śniegu, słychać było też grzmoty. Sytuację pogarsza silny wiatr. Samoloty lądujące na Lotnisku Chopina mają opóźnienia.

Utrudnienia na lotnisku, zatory na drogach

- Ze względu na warunki pogodowe i potężne uderzenie zimy, czyli bardzo silny opad śniegu i wiatr czasowo wstrzymano operacje na lotnisku. Konieczne jest odśnieżenie pasa oraz zabezpieczenie przed ewentualnym zamarzaniem. Mogą się pojawić opóźnienia samolotów przylatujących do Warszawy - przekazał nam po godzinie 11 Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina.

Około godziny 12 poinformował, że pas został odśnieżony, a samoloty już lądują. Tylko jeden został przekierowany na lotnisko w Krakowie. - Takie warunki pogodowe mogą utrzymać się do końca dnia. Dlatego warto sprawdzać status lotu na kanałach przewoźników - zaznaczył Rudzki.

Problemy widać też na stołecznych ulicach. - Mamy do czynienia z bardzo intensywnym opadem śniegu. Kierowcy wyraźnie zwalniają, a na drogach zaczynają tworzyć się zatory. Jeszcze godzinę temu ruch był płynny. Silny wiatr potęguje poczucie zimowej aury - opisał reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński, który śledzi sytuację na drogach.

Prognoza na piątek - silny wiatr i opady

Synoptycy przewidują, że cały dzień w Warszawie będzie pochmurny. Prognozowane są opady. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 2 st. C. Powieje dość silny, porywisty wiatr zachodni, w porywach rozwijający do 50-80 km/h. Na barometrach zobaczymy w południe 968 hPa.