Radni PiS chcą zmian w formule konsultacji społecznych. Pretekstem propozycja Tempo 30

Strefy Tempo 30 - w konsultacjach wzięło udział 1300 osób

Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski poinformował, że projekt strefy przygotowano w 2020 roku, by w stolicy zrealizować reguły Narodowego Programu Ruchu Drogowego i wytyczne ministra infrastruktury oraz ujednolicić ograniczenia prędkości w całym mieście. Konsultacje w sprawie strefy nie były wymagane w tych dokumentach, ale wystartowały w połowie października 2022 roku, trwały do 30 listopada i wzięło w nich udział 1300 osób.

Jak działa strefa Tempo 30? Wyjaśnienia eksperta

Dr Michał Wolański z Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej, który przygotował opracowanie dotyczące strefy Tempo 30 w mieście, tłumaczył, że polega ona na spowalnianiu ruchu na małych ulicach do tej prędkości, wskazywaniu sieci ulic o ruchu do 50 kilometrów na godzinę i arterii, o maksymalnej prędkości 70 kilometrów na godzinę.

Siatka szybszych dróg rozmieszczona byłaby mniej więcej co kilometr - tak, że każdy mieszkaniec miałby przejechać kilkaset metrów w strefie i dotrzeć do drogi o prędkości do 50 kilometrów na godzinę. Według niego w takich strefach czas podróży zwiększy się nieznacznie - o minutę - dwie dziennie. Zasadą miałoby być też takie konstruowanie ulic, by mentalnie kierowcy nie chcieli jechać szybciej.