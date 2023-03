"Oczekujemy, że Warszawa będzie miastem uczciwości". Radni PiS chcą zwolnienia Włodzimierza Karpińskiego

"Największa ujawniona afera korupcyjna"

Szef warszawskich struktur Prawa i Sprawiedliwości poseł Jarosław Krajewski powiedział na konferencji przed posiedzeniem, że "afera śmieciowa to największa ujawniona afera korupcyjna w Warszawie w najnowszej historii naszego miasta". - Nie było takiej sytuacji, kiedy urzędujący sekretarz miasta stołecznego Warszawy nie tylko byłby zatrzymany przez CBA za korupcję, ale też tymczasowo aresztowany - mówił Krajewski.

W imieniu stołecznego PiS domagał się zwolnienia z pracy najbliższego współpracownika prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Przypomniał, że zarzucono mu domaganie się od prezesa jednej ze spółek korzyści majątkowej w wysokości 2,5 proc. wartości zamówień publicznych uzyskiwanych od MPO w mieście stołecznym Warszawie w zamian za zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego wartość wynosiła ok. 600 mln zł.

"Marzymy o tym, żeby żyć w Warszawie, która będzie dawała przykład"

- W ocenie prokuratury kwota, jaką miał przyjąć pan Włodzimierz K., miała wynieść 5 mln zł - przypomniał Krajewski informacje przekazane przez śledczych. Zaznaczył, że kara, która grozi za takie czyny, to 12 lat więzienia. Przypomniał, że z mocy prawa sekretarz został zawieszony w wykonywaniu funkcji, ale oczekuje od prezydenta miasta i pracodawcy odwołania go z funkcji sekretarza. - Jako warszawskie Prawo i Sprawiedliwość wzywamy dzisiaj Rafała Trzaskowskiego do odwołania Włodzimierza K. z funkcji sekretarza miasta stołecznego Warszawy - powiedział Krajewski.