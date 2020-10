Nadzór budowlany wszedł na teren Skry w asyście policji. Ratusz: prezes utrudniał prace

Jak wyjaśnia Gałecka w komunikacie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego pod koniec maja nakazał właścicielowi zabezpieczenie obiektów usytuowanych na terenie kompleksu przy Wawelskiej 5 pod rygorem natychmiastowej wykonalności. Miało to związek z fatalnym stanem technicznym obiektu i zagrożeniem bezpieczeństwa użytkowników. Pod koniec października ubiegłego roku PINB wydał decyzję o całkowitym zamknięciu obiektów stadionu i całej infrastruktury Skry.

Policja i straż miejska

- Przy wejściu na teren Skry od strony Żwirki i Wigury jest kilka patroli policji i straży miejskiej. Widzę też w pobliżu trzy radiowozy. Są tam też panowie w cywilu, którzy rozmawiają z osobami stojącymi za łańcuchem odgradzającym otwartą bramę terenu. Panowie wymieniają opinię, wygląda to tak, jakby ktoś nie został wpuszczony do środka - relacjonował po godzinie 10 reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter.

Jak dowiedzieliśmy się od Anny Wójcik, oficer prasowej ochockiej Komendy Rejonowej Policji, funkcjonariusze udzielali asysty przy czynnościach prowadzonych przez PINB. - Trwa to od godziny 9. Nie jest to interwencja policji. Nic niespodziewanego się tam nie wydarzyło - przekazała policjantka.

"Prace na terenach Skry rozpoczną się w środę"

Miasto od lat walczyło o odzyskanie ośrodka sportowego od klubu RKS Skra. O katastrofalnym stanie obiektów przy Wawelskiej zrobiło się głośno, dzięki sukcesom Anity Włodarczyk, która w 2016 roku została mistrzynią olimpijską. Pojawiły się wówczas pytania, dlaczego rekordzistka świata w rzucie młotem trenuje na co dzień w tak katastrofalnych warunkach.

Za zaniedbania obiektów ratusz winił klub, dlatego urzędnicy zdecydowali się nie przedłużać z nim umowy użytkowania wieczystego, na mocy której Skra działa w tym miejscu. Spór między miastem a klubem dotarł aż do Sądu Najwyższego, który orzekł, że stadion powinien wrócić w ręce miasta. Mimo pojawiających się deklaracji prezesa klubu o woli przekazania terenu, nie stało się to do dziś. Jesienią ubiegłego roku ratusz złożył pozew dotyczący wydania terenów Skry. Sprawę rozstrzygnięto zimą, ale wyrok jest jeszcze nieprawomocny. Sąd nadal nie wyznaczył terminu rozprawy apelacyjnej.