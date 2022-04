NSA uchylił wyroki w sprawie uchwały śmieciowej, która wiązała opłaty ze zużyciem wody

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zajmował się sprawą w lipcu ubiegłego roku. Stwierdził nieważność przepisów, na podstawie których doszło do powiązania opłat pobieranych od mieszkańców Warszawy ze zużyciem wody, a co za tym idzie do znacznego ich podwyższenia.

Prokuratura złożyła kasację od wyroków WSA

Trzy metody naliczania rachunków za wodę

Przepisy określone w zaskarżonej uchwale obowiązywały w stolicy od kwietnia 2021 roku. Opłata za śmieci była powiązana ze zużyciem wody tylko przez kilka miesięcy, bowiem we wrześniu ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja tak zwanej ustawy śmieciowej - zgodnie z nią opłata przy metodzie "od wody" nie może być wyższa niż 7,8 procent przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe, czyli około 150 złotych. Warszawa musiała więc zmienić obowiązujący system, który doprowadził do oszczędzania wody przez warszawiaków .

Pierwszą propozycją było uzależnienie opłat za śmieci od metrażu mieszkania . Uchwałę w tej sprawie podjęto w listopadzie 2021 roku - określono w niej pięć stawek opłat wynoszących od 52 do 99 złotych. W połowie grudnia przepisy zakwestionowała jednak Regionalna Izba Obrachunkowa, która w sprawach dotyczących gospodarki finansowej pełni względem jednostek samorządu funkcję kontrolną i nadzorczą. Radni w szybkim tempie przyjęli więc nową uchwałę, w której powrócono do obowiązującej już kiedyś ryczałtowej opłaty od gospodarstwa domowego .

Od stycznia tego roku warszawiacy w budynkach wielorodzinnych miesięcznie mają płacić za wywóz śmieci 85 złotych od mieszkania. Stawka za dom jednorodzinny wynosi 107 złotych. To podwyżka w stosunku do opłaty, która obowiązywała od marca 2020 roku do kwietnia 2021 roku - wtedy wynosiła ona odpowiednio 65 oraz 94 złote. Jednocześnie jest to również już trzecia zmiana przepisów dotyczących opłat za wywóz śmieci w ciągu ostatnich dwóch lat - nie licząc systemu, który nie zdążył wejść w życie.