Na Żoliborzu powstanie nowy skwer. 100 drzew, kilkadziesiąt tysięcy roślin i strefa zabaw

Nowy skwer powstanie w pasie drogowym wzdłuż ul. Krasińskiego – na odcinku od ul. Broniewskiego do ulicy dojazdowej przy ul. Krasińskiego 69. Mieszkańcy będą mogli podziwiać ponad 100 drzew (m.in. grusze, głogi, świerki, sosny czy lipy), oraz różnorodną roślinność niską.

Warcaby, strefa zabaw

W ramach inwestycji powstaną nowe alejki i ławki. Mieszkańcy będą mogli również zagrać w warcaby przy stoliku do gier. Dla dzieci stworzona zostanie strefa zabaw.

Inwestycja ma być realizowana etapami, dlatego projekt budowy skweru podzielono na odcinki: od ul. Broniewskiego do ul. German, od ul. German do ul. Przasnyskiej, od ul. Przasnyskiej do ulicy dojazdowej przy ul. Krasińskiego 69.