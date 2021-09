Energooszczędne, bez reklam i nie męczą wzroku. Tramwaje testują e-papierowe rozkłady jazdy

Rozkłady zmieniane "od ręki"

Jak podkreśla rzecznik tramwajarzy główną zaletą rozkładów w technologii e-papieru jest to, że mogą być one zmieniane "od ręki". - Są podłączone do sieci i dzięki temu ekipy przystankowe w przypadku zmiany rozkładu lub trasy nie muszą odwiedzać przystanków i wymieniać wydrukowanych na kartkach rozkładów, co zajmuje czas i angażuje wielu pracowników - tłumaczy Dutkiewicz.