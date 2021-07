Na Wrzecionie powstał ogród społecznościowy

Na bielańskim Wrzecionie przy ośrodku Fundacji Malwa otwarto ogród społecznościowy. Podopieczni ośrodka zyskali nową przestrzeń do rekreacji i zajęć, ale też do integracji z lokalną społecznością.

Przestrzeń spotkań i współpracy mieszkańców dzielnicy

Ogród społecznościowy ma być też punktem wyjścia do kolejnych projektów społecznych. - Planujemy jako urząd dzielnicy zorganizować warsztaty i zajęcia edukacyjne skierowane nie tylko do podopiecznych fundacji, ale również do całej lokalnej społeczności. Mam nadzieję, że ogród stanie się przestrzenią do spotkań, współpracy i wymiany doświadczeń między wszystkimi mieszkańcami naszej dzielnicy - zapowiedział burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk.