Zapadła się jezdnia na Wisłostradzie. Kierowcy utknęli w korku

Na Wisłostradzie na wysokości Cytadeli zapadła się jezdnia przy studzience. Są duże utrudnienia w ruchu. Służby zapowiadają, że naprawa może potrwać do późnego wieczora.

Jak poinformował po godzinie 18 Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl, są ogromne korki w kierunku Mokotowa. - Zapadła się jezdnia przy studzience na lewym pasie. Na miejscu są policja, pracownicy miejskich wodociągów oraz służby drogowe. Blokują jeden pas Wisłostrady, przez co trasa korkuje się - opisał.

Informację potwierdził Rafał Markiewicz z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. - Zapadła się studzienka. Załoga policji zabezpiecza to miejsce na czas pracy służb porządkowych - przekazał nam policjant.

Jak zauważył nasz reporter, miejsce awarii jest niefortunne. - Doszło do niego niemal na granicy dwóch pasów. Prawdopodobnie załatanie dziury będzie wymagało zamknięcia na jakiś czas obu - tłumaczył Zieliński.

O awarię zapytaliśmy rzecznika Zarządu Dróg Miejskich Jakuba Dybalskiego. - Obniżyła się jezdnia wokół studzienki na lewym pasie. Zabezpieczamy to miejsce, naprawiać je będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Prawdopodobnie potrwa to do późnego wieczora - przekazał nam tuż przed godziną 19 Dyblaski.